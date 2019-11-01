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Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству почти 6 млрд рублей

© РИА Новости. Владимир Трефилов
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, согласился на обращение в доход государства почти всех денежных средств, заявленных к изъятию в соответствующем иске Генпрокуратуры.

"Ответчик признает в полном объеме обращение в доход государства денежных средств: 200 тыс. 500 долларов, 900 тыс. рублей, 50 млн 490 тыс. долларов, 1 млн 978 тыс. евро, 16 млн 145 тыс. рублей, 22 млн 56 тыс. долларов, 6 млн 522 тыс. евро, 4 тыс. фунтов, 793 млн рублей - а также автомобиля Porsche Cayenne, часов и запонок", - заявил на заседании Головинского суда Москвы адвокат полковника Владимир Михайлов в пятницу.

По словам Михайлова, его доверитель получил указанное имущество "из непредусмотренных законом источников".

Вместе с тем, пояснил адвокат, Черкалин не признает исковые требования Генпрокуратуры в части требования обратить в доход государства 120 тыс. рублей, около 2 тыс. швейцарских франков, квартиры, дома и другую недвижимость, а также ювелирные украшения, которые принадлежат его родителям, бывшим женам и другим близким.

Ранее сообщалось, что Черкалин частично признал многомиллиардный иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства его имущества, а также имущества и активов его доверенных лиц.

Как заявили ранее в Генпрокуратуре, по итогам проверки было установлено, что Черкалин, будучи должностным лицом, предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход.

На часть денежных средств, полученных из непредусмотренных законом источников, полковник приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких, утверждают в Генпрокуратуре.

По итогам проверки надзорное ведомство направило в суд исковое заявление об обращении в доход государства 800 млн рублей, $72 млн и 8 млн евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина, пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв.м, 14 нежилых помещений, а также двух автомобилей - всего имущества и денежных средств на 6,3 млрд рублей.

На заседании в пятницу представитель Генпрокуратуры уточнил исковые требования ведомства: кроме перечисленного в заявлении имущества в доход государства теперь также предлагается обратить более 40 дорогостоящих наручных часов, не менее 15 фирменных сумок, украшения - запонки, колье, браслеты и подвески.

В Генпрокуратуре подчеркивали, что общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей.

О задержании начальника 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилла Черкалина 25 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в тот же день 235-й гарнизонный военный суд отправил его под арест. В настоящее время ему предъявлено обвинение по делу об особо крупном взяточничестве и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, офицер "с ноября 2013 по февраль 2015 года, будучи должностным лицом, находясь в Москве, получил от гражданина Назарова через посредника взятку в особо крупном размере на сумму в $850 тыс. (более 52 млн рублей - ИФ) за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство".

Согласно фабуле дела о мошенничестве, в 2011 году члены организованной группы, в которую входил Черкалин, ввели бизнесмена Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы".

В результате, считает следствие, потерпевший был убежден передать группе принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее чем в 490 млн рублей.

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