Титов в шоке от приговора вернувшемуся из Лондона бизнесмену Каковкину

01.11.19 14:23

© РИА Новости. Евгений Биятов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что шокирован решением Кировского райсуда Ростова-на-Дону, приговорившего бизнесмена Андрея Каковкина из "лондонского списка" к трем годам колонии общего режима и продолжит борьбу за справедливость.

"Я понимаю - у всех шок, вы расстроились. Я тоже в шоке. Но что теперь, опускать руки? Да, тяжело. Мы не в карты играем, а с суровой правоохранительной системой работаем. Никто не говорил, что будет легко", - написал Титов в пятницу на своей странице в Facebook.

31 октября суд Ростова-на-Дону вынес приговор директору ООО "Торговый дом "Гриф" Каковкину, признав его виновным в мошенничестве, и приговорил к трем годам колонии общего режима.

Титов сказал, что благодаря "лондонскому списку" Каковкин смог вернуться на родину и защищать себя, находясь дома, на свободе, а не в СИЗО. Силовики соблюли гарантии и договоренности на счет того, что он не будет арестован до приговора суда.

"К сожалению, список не дает гарантий в отношении судебного приговора. Но моя позиция остаётся прежней: дело Каковкина - это гражданско-правовой спор, а не уголовное дело", - заявил Титов.

Он сообщил, что адвокаты подали на апелляцию, институт бизнес-омбудсмена продолжит поддерживать бизнесмена юридически и информационно.

"Я готовлю серию писем в прокуратуру. Мы будем активно оспаривать приговор", - заявил Титов.

Бизнес-омбудсмен не согласился с публикациями, в которых отмечалось, что так называемый "лондонский список" Титова оказался "мыльным пузырем".

Титов напомнил в этой связи, что из числа вернувшихся в Россию предпринимателей, трем из "лондонского списка" прекращены уголовные дела за отсутствием состава преступления, десятерым - отменены заочные аресты, один амнистирован два - получили условные сроки. По его словам, в работе еще 100 обращений от заявителей, по которым ведется работа по включению в "лондонский список".

31 октября Кировский райсуд Ростова-на-Дону вынес приговор директору ООО "Торговый дом "ГРИФ" Каковкину, признав его виновным в мошенничестве.

"Судом установлено, что директор ООО "Торговый Дом "ГРИФ" Каковкин, действуя в сговоре с Баскаковым (учредитель фирмы "ДИТИС" - ИФ), 11 августа 2015 года в период времени с 09:00 по 19:00 мск похитил 10 млн рублей, принадлежащие ООО "МКТ", - сообщила пресс-служба суда.

Каковкин признан виновным по ч.4 ст.159 УК РФ, ему назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.

В начале февраля 2018 года Титов заявил, что передал главе государства список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Каковкин. При въезде его арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов, отпустили домой под обязательство о явке. В августе 2018 года полиция прекратила уголовное дело в отношении Каковкина, а затем оно было возобновлено.