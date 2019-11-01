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01.11.19 14:23
Титов в шоке от приговора вернувшемуся из Лондона бизнесмену Каковкину
"Я понимаю - у всех шок, вы расстроились. Я тоже в шоке. Но что теперь, опускать руки? Да, тяжело. Мы не в карты играем, а с суровой правоохранительной системой работаем. Никто не говорил, что будет легко", - написал Титов в пятницу на своей странице в Facebook.
31 октября суд Ростова-на-Дону вынес приговор директору ООО "Торговый дом "Гриф" Каковкину, признав его виновным в мошенничестве, и приговорил к трем годам колонии общего режима.
Титов сказал, что благодаря "лондонскому списку" Каковкин смог вернуться на родину и защищать себя, находясь дома, на свободе, а не в СИЗО. Силовики соблюли гарантии и договоренности на счет того, что он не будет арестован до приговора суда.
"К сожалению, список не дает гарантий в отношении судебного приговора. Но моя позиция остаётся прежней: дело Каковкина - это гражданско-правовой спор, а не уголовное дело", - заявил Титов.
Он сообщил, что адвокаты подали на апелляцию, институт бизнес-омбудсмена продолжит поддерживать бизнесмена юридически и информационно.
"Я готовлю серию писем в прокуратуру. Мы будем активно оспаривать приговор", - заявил Титов.
Бизнес-омбудсмен не согласился с публикациями, в которых отмечалось, что так называемый "лондонский список" Титова оказался "мыльным пузырем".
Титов напомнил в этой связи, что из числа вернувшихся в Россию предпринимателей, трем из "лондонского списка" прекращены уголовные дела за отсутствием состава преступления, десятерым - отменены заочные аресты, один амнистирован два - получили условные сроки. По его словам, в работе еще 100 обращений от заявителей, по которым ведется работа по включению в "лондонский список".
31 октября Кировский райсуд Ростова-на-Дону вынес приговор директору ООО "Торговый дом "ГРИФ" Каковкину, признав его виновным в мошенничестве.
"Судом установлено, что директор ООО "Торговый Дом "ГРИФ" Каковкин, действуя в сговоре с Баскаковым (учредитель фирмы "ДИТИС" - ИФ), 11 августа 2015 года в период времени с 09:00 по 19:00 мск похитил 10 млн рублей, принадлежащие ООО "МКТ", - сообщила пресс-служба суда.
Каковкин признан виновным по ч.4 ст.159 УК РФ, ему назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.
В начале февраля 2018 года Титов заявил, что передал главе государства список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО.
Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Каковкин. При въезде его арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов, отпустили домой под обязательство о явке. В августе 2018 года полиция прекратила уголовное дело в отношении Каковкина, а затем оно было возобновлено.
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