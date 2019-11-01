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01.11.19 14:27
Бывший полпред главы Ставрополья получил 4 года колонии за мошенничество
"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима", - сказал судья.
Кроме того, подсудимый оштрафован на 800 тыс. рублей.
Защита обвиняемого намерена обжаловать приговор, поскольку считает, что он не виновен.
По данным следствия, Уткин узнал, что в отношении жителя региона возбуждены уголовные дела и вместе с еще двумя подозреваемыми начал требовать у него 5,5 млн рублей якобы для передачи взятки в правоохранительные органы за прекращение уголовного преследования.
Он был арестован в декабре 2017 года. Расследование дела в отношении двух других фигурантов выделено в отдельное производство.
Политическая карьера Уткина началась в 1996 году. За эти годы он работал в должности первого замглавы Ставрополя, руководителя управления по работе с населением Промышленного района Ставрополя, был председателем и депутатом как городского, так и краевого парламентов.
С 2014 по 2016 годы он курировал восточные территории края в должности полпреда губернатора региона.
В ноябре 2007 года Уткин, руководивший в то время краевым парламентом, стал подозреваемым по делу о превышении полномочий, и в начале 2008 года его арестовали.
В марте 2008 года в отношении него было заведено еще одно уголовное дело по ст.327 (подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа) УК РФ.
В июне 2008 года Октябрьский районный суд Ставрополя признал Уткина виновным в совершении преступления по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Экс-спикер краевого парламента был также лишен права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления сроком на два года.
Уткин добровольно сложил с себя полномочия председателя Госдумы Ставрополья еще во время предварительного следствия по делу. В связи со вступлением в силу приговора суда в октябре 2008 года его депутатские полномочия были прекращены.
18 декабря 2008 года Ленинский районный суд Ставрополя вынес постановление о снятии судимости с Уткина в соответствии с ч.1 ст.74 УК РФ, которая гласит, что если до истечения испытательного срока условно осужденный доказал свое исправление, суд может снять с него судимость.
В 2009 году Уткин подал в суд иск, в котором оспаривал законность двух постановлений следствия, первое из которых - о возбуждении в отношении него уголовного дела за подделку документов (возбужденное по ст.327 в 2008 году), второе - о прекращении этого дела. Во втором случае Уткин был недоволен мотивацией, по которой оно было закрыто. Однако суд отказал ему в удовлетворении иска.
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