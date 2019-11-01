Более 30 трансляций из музеев и театров пройдет в рамках акции "Ночь искусств"

01.11.19 14:44

© РИА Новости. Владимир Песня

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств" состоится 3 ноября, в рамках мероприятия запланировано более 30 прямых включений из музеев, театров, библиотек и филармоний, сообщает в пятницу пресс-служба министерства культуры РФ.

"Традиционно "Культура.рф" станет главной информационной площадкой "Ночи искусств": портал представит полную афишу участников акции из 85 регионов России, откроет в 40 городах виртуальные концертные залы. Также все желающие смогут подключиться к онлайн трансляции мероприятий на специальной странице портала", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках мероприятия запланировано более 30 прямых включений из музеев, театров, библиотек и филармоний.

Седьмая по счету "Ночь искусств" приурочена ко Дню народного единства и пройдёт под девизом "Искусство объединяет", уточняют в министерстве.

Акция "Ночь искусств" проводится с 2013 года и нацелена на то, чтобы сделать искусство доступным и интересным для жителей России.