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01.11.19 14:52

Артисты Мариинки отравились в Москве, вероятно, едой из ланч-боксов

© РИА Новости. Александр Кряжев
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование после отравления 13 артистов петербургского Мариинского театра, выступавших в московском парке "Зарядье", по предварительным данным, причиной могла стать заказанная накануне еда кейтеринговой компании.

"Все заболевшие накануне (вечером 31.10.2019) употребляли привозную еду из ланч-боксов, в составе которых была включена куриная продукция и салат. Производителем готовой еды является кейтеринговая компания "Дело вкуса" Индивидуального предпринимателя Анисимова С.В.", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, размещенном на официальном сайте ведомства в пятницу.

Проверяющие обнаружили в цехе "Дела вкуса" ряд нарушений эпидемиологического законодательства, цех опечатан.

"Помещения цеха опечатаны. Осуществляется забраковка сырья и готовой продукции, не имеющих сопроводительных документов. Доставка готовой еды в офисы из этого цеха прекращена", - отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что этот цех ранее размещался по другому адресу и принадлежал одноименной компании - ООО "Дело вкуса". Работа этой компании из-за нарушений была приостановлена Роспотребнадзором, но цех переехал и продолжил работать под индивидуальным предпринимателем, говорится в релизе.

Ранее стало известно, что 13 артистов Мариинского театра, прибывших в Москву для выступлений, обратились за помощью к столичным врачам в связи с кишечной инфекции, шестеро госпитализированы.

"Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии. За медицинской помощью обратилось 13 человек, из них шестеро госпитализировано, в том числе один ребёнок. Семь человек осмотрены врачами на месте, от госпитализации отказались", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

По слова собеседника агентства, все пациенты "нетяжелые".

"Медицинская помощь и обследование оказывается в полном объёме. Роспотребнадзор проводит все необходимые эпидемиологические мероприятия по установлению причин",- подчеркнули в департаменте.

30 октября сообщалось, что симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева откроет Первый международный московский фестиваль "Зарядье". Как сообщила тогда пресс-служба театра, открытие пройдет в среду, 30 октября, с участием обладателя Гран-при, I премии и Золотой медали XVI Международного конкурса им. Чайковского Александра Канторова (фортепиано). 4 ноября Первый международный московский фестиваль "Зарядье" завершится двумя концертами Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева при участии Дениса Мацуева.

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