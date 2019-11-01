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01.11.19 14:55

Силуанов: налог для самозанятых могут ввести в РФ с 1 июля 2020г

© РИА Новости. Сергей Гунеев
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Новый налоговый режим - налог на профессиональный доход для самозанятых граждан, запущенный в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане в 2019 году, может быть распространен на всю страну с 1 июля 2020 года, сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в 4 пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну", - приводятся его слова в сообщении Минфина РФ.

По данным министерства, на данный момент в качестве самозанятых зарегистрировалось более 240 тысяч человек.

С 1 января 2020 года этот налоговый режим планируется распространить на 19 регионов. В законопроекте, подготовленном Минфином, отобраны регионы-доноры и регионы, на территории которых расположены города - миллионники: Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский край, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Башкортостан.

Ранее, в феврале 2019 года, Силуанов давал поручение Минфину, ФНС и другим заинтересованным ведомствам распространить режим на всю страну с начала 2020 года. Впоследствии речь стала вестись о распространении его с начала следующего года на часть регионов. В частности, Минэкономразвития предлагало в качестве критерия отбора субъектов РФ для их участия в эксперименте с 2020 года учитывать долю населения в возрасте 15-72 лет, занятого на основной работе в неформальном секторе экономики, и самостоятельно занятых в общей численности занятого населения по субъектам РФ.

По планам Минфина, к 2024 году количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, увеличится до 2,4 млн. При этом в 2020 году их, как ожидается, станет 800 тыс., в 2021 году - 1,4 млн, в 2022 году - 1,8 млн, в 2023 году - 2,1 млн.

По экспертным оценкам, фактическое количество самозанятых превышает 20 млн человек.

Новым налоговым режимом могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Для участия в новом налоговом режиме гражданам не требуется регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.

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