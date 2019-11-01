Суд признал банкротом Чебоксарский агрегатный завод КТЗ

01.11.19 15:09

Фото пресс-службы ПАО "Чебоксарский агрегатный завод"

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Чувашии в пятницу признал банкротом ПАО "Чебоксарский агрегатный завод" (ЧАЗ, входит в концерн "Тракторные заводы", КТЗ) и ввел на предприятии конкурсное производство, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Резолютивная часть решения суда пока не опубликована.

Суд назначил на 1 ноября рассмотрение отчета временного управляющего о процедуре наблюдения, кредиторы ознакомились с отчетом на первом собрании 24 октября и решили ходатайствовать в суде о признании должника банкротом.

ЧАЗ ведет хозяйственную деятельность и является одним из ключевых предприятий гражданского дивизиона КТЗ в Чувашии. В этом году КТЗ заявлял о планах увеличить объем производства на предприятии более чем в два раза - до 5,2 млрд рублей.

Процедура банкротства в отношении ЧАЗа в числе прочих предприятий концерна была инициирована ВЭБом осенью 2017 года, после того как финучреждение ввело "дефолтную стратегию" в отношении КТЗ.

Впоследствии процедуры банкротства КТЗ и его санирования по решению правительства стал контролировать "Ростех" через свою структуру ООО "КТЗ". "Ростех" также привлек к управлению чувашскими предприятиями частного инвестора - компанию "Транспортные компоненты", близкую к акционерам "Трансмашхолдинга".

В состав КТЗ входит ряд машиностроительных предприятий, которые производят технику для сельского хозяйства, строительства, железнодорожной инфраструктуры и нужд Минобороны РФ.