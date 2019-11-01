Мокрый снег и дождь ожидаются в Петербурге и Ленобласти на длинных выходных

01.11.19 15:20

© РИА Новости. Владимир Вяткин

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на предстоящих выходных, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в пятницу.

В субботу территория Ленинградской области будет находиться под влиянием северной периферией антициклона. Местами ожидаются небольшой снег, мокрый снег, днем - с дождем. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха по области ночью минус 1-6 градусов, на востоке до 10 градусов ниже нуля, днем от минус 2 до плюс 3 градусов. В Петербурге ночью 1-3 градуса ниже нуля, в пригородах местами до минус 6 градусов, днем 2-4 градуса тепла.

В воскресенье и понедельник на территорию будет оказывать влияние прохождение циклонов. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега. Утром и днем в понедельник местами ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, южный, переходящий в юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха по области ночью от нуля до плюс 5 градусов, местами до минус 3 градусов, днем 1-6 градусов выше нуля, в понедельник местами потеплеет до плюс 9 градусов. В Петербурге ночью плюс 1-3 градуса, днем 4-6 градусов тепла.