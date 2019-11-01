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01.11.19 15:36
Судозавод "Янтарь" планирует в конце 2019г передать заказчику БДК "Петр Моргунов"
"На заводе спланировано, что в первой декаде ноября "Петр Моргунов" перейдет из Калининграда на сдаточную базу в Балтийск и начнет подготовку к испытаниям в Балтийском море. Есть решение, что заводские ходовые испытания корабля будут совмещены с государственными испытаниями, и до конца этого года БДК будет передан заказчику", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время на БДК идут швартовные испытания, которые были начаты 15 октября. Уже выполнено 60% их объема. Главное - произведены электромагнитная обработка корабля и его кренование. В октябре на борт заселился экипаж. На финальной стадии швартовых испытаний предстоит проверить работу высадочных устройств и завершить настройку вооружения и военной техники, уточнил представитель завода.
Как сообщалось, "Петр Моргунов", строительство которого было начало в феврале 2016 года, планировалось передать флоту в 2018 году. Но только в мае 2018 года БДК был спущен на воду. Его строительство проходит в напряженной обстановке, так как идет с учетом ошибок, допущенных сначала при проектировании головного корабля проекта 11711 "Иван Грен", а затем и работы по их устранению "с колес".
Головной БДК "Иван Грен" был заложен в декабре 2004 года, а сдан флоту в июне 2018 года. Ранее планировалось, что "Янтарь" будет строить серию из 5 кораблей проекта 11711. Затем было принято решение, что ВМФ России отказывается от аналогичных БДК в пользу кораблей большего водоизмещения.
Но в апреле 2019 года на "Янтаре" заложили сразу два БДК улучшенного проекта 11711 - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Эти корабли будут несколько больше по размерам, а также одну надстройку. Первый должен быть сдан в 2023 году, второй - в 2024 году.
БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, великолепно зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьёзные изменения.
БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов, а также буксируемую артиллерию. Дальность похода - до 3,5 тыс. морских миль, скорость хода - 16 узлов. Для высадки на необорудованном побережье имеются инженерные понтоны, которые, сцепляясь, образуют мост от корабля до берега. Высадка десанта возможна при волнении до 4 баллов.
Водоизмещение - 5 тыс. тонн, длина - 120 м, осадка - 3,6 м. Мощность двигателей - 5200 л.с. Экипаж - 100 человек. Вооружение - 30-мм автоматическая артиллерийская установка АК-630М-2 "Дуэт" скорострельностью до 10 000 выстрелов в минуту, две установки АК-630 с радиолокационной системой управления. На палубе БДК предусмотрено базирование двух вертолетов.
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