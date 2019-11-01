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01.11.19 15:42
Аэропорт Симферополя рассчитывает в 2021г завершить строительство новой диспетчерской вышки
Как отмечается в материалах на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена договора составляет 808,036 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 ноября, его итоги планируется подвести 22 ноября.
Подрядчик должен до 30 ноября 2021 года построить здание с комплексом инженерно-технических систем обеспечения управления воздушным движением, которое станет объектом единой системы организации воздушного движения.
"Вышка (КДП - ИФ) завершается четырьмя этажами, предназначенными для размещения технических и технологических помещений", - говорится в документах.
Источником финансирования работ являются "денежные средства инвестора, доведенные заказчику в порядке инвестирования" на основании инвестдоговора от августа 2019 года.
Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. Действующий командно-диспетчерский пункт и обе взлетно-посадочные полосы (ВПП) были построены в советское время.
Новый терминал начал работу в апреле 2018 года, все рейсы перенесены туда. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей (около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков).
По федеральной целевой программе развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2023 года, предусмотрены порядка 12,6 млрд рублей на развитие симферопольского аэропортового комплекса. В частности, в 2018 году началась реконструкция не используемой с 2000-х годов ВПП-1.
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