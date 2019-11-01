Разрешили прокладку: Дания после почти 2,5 лет волокиты одобрила заявку на "Северный поток-2"
  
Привет из 90-х: главу кузбасского Киселевска застрелили у его же дома
   
Проект одобрен: платную автотрассу от Москвы до Казани начнут строить в 2020 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
01.11.19 15:47

Кузнецова призвала пересмотреть систему безопасности в детских садах РФ

© РИА Новости. Максим Блинов
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым проверить и пересмотреть систему безопасности в российских детских садах после того, как в Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка.

"Надеюсь, этот случай станет поводом для того, чтобы проверить и пересмотреть всю систему охраны и безопасности детских учреждений, пересмотра и уточнения норм, которые есть", - сказала Кузнецова журналистам в пятницу.

По ее словам, в детских садах регулярно происходят "то избиение, то насилие, в одном из регионов ребенка душили на веранде, но, слава Богу, вовремя заметили, в другом - похитили, в третьем - насильственные действия сексуального характера, в четвертом недавно погибла девочка во время тихого часа".

"Можем бесконечно копаться в случаях, разбираться, что это - непрофессионализм, недофинансированность охраны, но кнопку в Нарьян-Маре нажал человек, который открыл дверь человеку с ножом. Элементарная человеческая халатность, надежда на "авось", потеря бдительности в то время, когда идет речь о заботе о детях. Дети в детсаду совершенно беспомощны, не защищены, это повышенная ответственность взрослых", - сказала Кузнецова.

По ее словам, "никогда не будет написан закон, который схватит за руку человека, его не исполняющего, никогда закон не будет гарантировать его исполнения, нужен жесткий контроль, исполнение инструкций, профессионализм всех, кто окружает детей - это самое главное условие безопасности детей".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.11.19 17:08
При пожаре в жилом доме в центре Москвы пострадали три человека
.
  01.11.19 14:52
Артисты Мариинки отравились в Москве, вероятно, едой из ланч-боксов
.
  01.11.19 14:16
Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству почти 6 млрд рублей
.
  01.11.19 13:59
Первые сугробы в Москве появятся не раньше конца ноября
.
  01.11.19 12:11
Следствие: материалы "дела Голунова" находятся под грифом "секретно"
.
  01.11.19 11:55
Московский зоопарк перешел на зимнее расписание до февраля
.
  01.11.19 11:47
Гособвинение просит вернуть Серебренникова под подписку о невыезде
.
  01.11.19 10:40
Сроки строительства больниц в Москве могут сократить в полтора раза
.
  01.11.19 08:56
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы
.
  31.10.19 16:16
Более 50 тысяч человек посетили выставку Поленова в Третьяковке


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket