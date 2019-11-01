Кузнецова призвала пересмотреть систему безопасности в детских садах РФ

01.11.19 15:47

© РИА Новости. Максим Блинов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым проверить и пересмотреть систему безопасности в российских детских садах после того, как в Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка.

"Надеюсь, этот случай станет поводом для того, чтобы проверить и пересмотреть всю систему охраны и безопасности детских учреждений, пересмотра и уточнения норм, которые есть", - сказала Кузнецова журналистам в пятницу.

По ее словам, в детских садах регулярно происходят "то избиение, то насилие, в одном из регионов ребенка душили на веранде, но, слава Богу, вовремя заметили, в другом - похитили, в третьем - насильственные действия сексуального характера, в четвертом недавно погибла девочка во время тихого часа".

"Можем бесконечно копаться в случаях, разбираться, что это - непрофессионализм, недофинансированность охраны, но кнопку в Нарьян-Маре нажал человек, который открыл дверь человеку с ножом. Элементарная человеческая халатность, надежда на "авось", потеря бдительности в то время, когда идет речь о заботе о детях. Дети в детсаду совершенно беспомощны, не защищены, это повышенная ответственность взрослых", - сказала Кузнецова.

По ее словам, "никогда не будет написан закон, который схватит за руку человека, его не исполняющего, никогда закон не будет гарантировать его исполнения, нужен жесткий контроль, исполнение инструкций, профессионализм всех, кто окружает детей - это самое главное условие безопасности детей".