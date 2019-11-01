Краснодарский край в 2019г увеличил сбор винограда на 1,4%, до 212 тыс. т

01.11.19 15:49

© РИА Новости. Анна Анастасиади

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край завершил уборку винограда, собрав 212 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"На Кубани завершилась уборка винограда. В этом году мы собрали более 212 тыс. тонн янтарной ягоды, ее средняя урожайность превышает 100 ц/га - это хороший результат. Богатый урожай собрали все виноградарские районы - Темрюкский, Крымский, Анапа, Геленджик, Новороссийск. Кстати, сегодня виноградарством начал активно заниматься и Ейский район. За последние четыре года там появилось порядка 700 га виноградных плантаций. В целом по краю за этот период было заложено 5,9 тыс. га новых виноградников", - сказал Кондратьев.

В прошлом году валовой сбор ягоды составил 209 тыс. тонн. Таким образом, показатель увеличился на 1,4%.

По словам губернатора, через две недели виноградари приступят к очередной высадке саженцев. "Чтобы виноградари могли увеличивать площадь насаждений, только в этом году на закладку молодых виноградников и питомниководство мы выделяем более 850 млн рублей. Благодаря этому мы можем наращивать производство кубанского вина, которое все больше пользуется спросом не только на российском, но и на международном рынке. Только с начала года кубанские предприятия выпустили 17,2 млн декалитров винодельческой продукции - это почти на 7% больше прошлогодних показателей", - подчеркнул Кондратьев.

Как сообщалось, доля региона в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 45%. В прошлом году средняя урожайность составила 100 ц/га. Площадь виноградников в регионе составляет более 25 тыс. га. В 2018 году в регионе было заложено 2,1 тыс. гектаров.

В этом году в регионе планируется заложить около 2,4 тыс. гектаров молодых виноградников.