Сервис онлайн-уведомления о ДТП в ОСАГО заработал в пяти регионах

01.11.19 15:58

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Мобильное приложение "Помощник ОСАГО", которое позволяет в режиме онлайн при небольших ДТП в рамках "европротокола" направлять извещение в страховую компанию, заработало с 1 ноября, сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Приложение создано, чтобы максимально снизить количество "пробок" на дорогах, вызванных мелкими ДТП, отметил Швецов. По его словам, оформление дорожного происшествия с помощью приложения займет порядка 15 минут, целевой ориентир - около 10 минут.

Приложение, доступное для бесплатного скачивания, будет тестироваться в пяти регионах РФ - это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Татарстан. "Мы рассчитываем после периода тестирования получить обратную связь пользователей и усовершенствовать проект для принятия решения о его распространении по всей территории РФ", - сказал Швецов.

Участники аварии смогут воспользоваться мобильным приложением для обращения в страховые компании в том случае, если оба они зарегистрированы на портале госуслуг - именно так обеспечивается факт подписания извещения.

"Помощник ОСАГО" позволяет оформлять убытки в пределах 400 тыс. рублей, если произведена фотофиксация повреждений на автомобиле, уточнил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Если владелец отказывается от фотофиксации, то ущерб тоже можно оформить с помощью приложения, но на выплату можно рассчитывать в пределах 100 тыс. рублей, добавил Юргенс.

"На первом этапе в оформлении ДТП по "европротоколу" остается две зоны, которые потребуют работы с бумагой. Участники происшествия должны будут начертить его схему ДТП на бумаге и сфотографировать для последующей отправки страховщику. Заявление о выплате остается в бумажной форме. Его нужно будет лично отвести страховщику", - сообщил Юргенс.

В перспективе, по словам Швецова, появится также и возможность направлять через приложение заявление об урегулировании убытка по "европротоколу" без посещения офиса страховой компании.

В случае, если один из участников не согласен с оформленными документами, у него есть возможность внести коррективы и все-таки "подписать" обращение. Если сохраняются разногласия между сторонами и оба участника не подписывают извещение о ДТП, оно не может быть оформлено через мобильное приложение. Им придется вернуться к оформлению ДТП по "европротоколу" на бумаге.

Оформление ДТП по "европротоколу", согласно закону об ОСАГО, осуществляется по происшествиям, в которых участвовало не более двух автомобилей и нет пострадавших людей. С октября 2019 года лимит выплат в рамках "европротокола" составляет 400 тыс. рублей по всей территории страны (ранее только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области) при наличии некорректированных данных фото-и видеофиксации, полученных страховщиком.

По данным, приведенным Юргенсом, за 9 месяцев 2019 года с использованием "европротокола" было оформлено свыше 600 тыс. ДТП.