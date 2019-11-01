Верховный суд России ликвидировал движение "За права человека" Льва Пономарева

01.11.19 16:06

© РИА Новости. Владимир Федоренко

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Верховный суд (ВС) России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.

"Суд постановил: ликвидировать Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека", его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц", - говорится в оглашенном решении ВС.

Таким образом, суд признал обоснованным соответствующее требование Минюста РФ.

Поводом для подачи иска стала проведенная в начале 2019 году Минюстом внеплановая проверка, которая установила, что "движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями законодательства Российской Федерации и своего устава".

Согласно исковому заявлению, движению неоднократно вносились представления с требованием устранить нарушения, однако этого не было сделано. Ряд нарушений, по мнению Минюста, носит неустранимый характер.

Кроме того, в течение года движение и Пономарев как его исполнительный директор семь раз были привлечены к административной ответственности в связи с нарушением законодательства о деятельности некоммерческих организаций - иностранных агентов.

В ходе заседания, представители Минюста настаивали, что движение на протяжении длительного времени допускало ряд грубых нарушений, при этом устранить их не спешило.

"Пока нет оснований думать или утверждать, что нарушение законодательства движением не допускается. 2019 год - это всего лишь один год, а нарушения многократные и грубые", - сказала в суде представитель Минюста.

Юристы "За права человека" и Пономарев просили Верховный суд отказать в удовлетворении требований Минюста. Согласно их позиции, движение готово исправить все нарушения на съезде этой осенью.

Адвокат Карина Москаленко, представляющая интересы движения, в ходе прений сторон заявила, что "исход этого рассмотрения предрешен", а также укорила суд в предвзятости и однобокости при рассмотрении вопроса о ликвидации одной из самых старейших организаций, которая для многих является "знаменем правозащиты и лицом российского гражданского общества".

Кроме того, адвокат отметила наличие дискриминации организаций, признанных НКО-иноагенстами, которых наказывают за любые недочеты.

"Российские власти в лице Минюста говорят, что с теми организациями, которые признаются так называемыми иностранными агентами, не осуществляют дискриминации, а они осуществляют и дискриминацию, и репрессивные меры, и весь список специфических условий, который создается для организаций-иноагентов (...) Вот положите на сторону весов то, что они делали все 22 года безупречной службы своему народу и эти недочёты. Это ведь формальные придирки, пусть не придирки, требования, но формальные. Но от этих недостатков никто не страдает", - сказала Москаленко.

"Сотрудники министерства юстиции очень хотели найти нарушения для того, чтобы эта бумага (иск - ИФ) была более фундаментальной. (...) Наше движение существует 22 года и помогало десяткам тысяч людей выполнять важную функцию - защиту прав человека, которая гарантируется конституцией и президентом", - заявил, выступая в Верховном суде, Пономарев.

Ранее правозащитник отмечал, что в случае ликвидации "За права человека" у движения есть несколько вариантов дальнейшего существования: "Мы можем изменить название, образовать новое юрлицо, остаться без юрлица. Мы это обсуждаем, думаю, воспользуемся моментом, расширим движение. Много новых направлений, мы защищаем экологов. Думаю, возродимся на фоне несчастья".

Движение "За права человека", одна из крупнейших российских неправительственных организаций, было основано 20 ноября 1997 года. Возглавляет движение ветеран российского правозащитного сообщества Лев Пономарев (родился в 1941 году) - один из основателей общества "Мемориал", которое занимается вопросами увековечения памяти жертв советских репрессий.

В феврале 2019 года Минюст РФ внес "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.