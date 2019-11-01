Сити-менеджером Ялты избран Иван Имгрунт

01.11.19 16:12

© РИА Новости. Руслан Кривобок

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты городского совета Ялты в пятницу выбрали главой администрации Ивана Имгрунта, который занимал должность первого заместителя сити-менеджера, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" председатель парламента Константин Шимановский.

"Единогласно избран Иван Имгрунт", - сказал он.

Имгрунт родился в Казахстане, ему 58 лет. В течение 15 лет работал в органах прокуратуры, с 2000 по 2017 годы возглавлял Белореченский район в Краснодарском крае. Замглавы администрации Ялты стал в июне 2019 года, около месяца исполнял обязанности сити-менеджера после отставки Алексея Челпанова.

Главы администраций городов и районов Крыма написали заявления об увольнении 18 сентября после подведения результатов выборов депутатов всех уровней законодательной власти республики. Как пояснял глава региона Сергей Аксенов, это командное решение, принятое в связи с необходимостью перезагрузки всех органов власти.

Сити-менеджеры в Крыму избираются в два этапа.

Сначала все кандидаты, подавшие документы, представляют в прямом эфире на конкурсе свои программы развития муниципалитетов. Комиссия с учетом онлайн-голосования местных жителей называет двух наиболее успешных претендентов, из которых депутаты выбирают главу администрации большинством голосов.

Всего для участия в конкурсе на должность главы администрации Ялты подали документы четыре человека. Помимо Имгрунта, в финал вышел руководитель Форосского территориального органа администрации Ялты Василий Стецив.

Ялта - курортный город на южном побережье Крыма с населением порядка 80 тысяч человек. С мая 2018 по октябрь 2019 года администрацию возглавлял Челпанов, который после отставки заявлял о намерении вернуться на работу в правительство республики.