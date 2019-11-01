Около 16 тыс. иностранцев посетили Петербург и Ленинградскую область в октябре по электронным визам

01.11.19 16:21

© РИА Новости. Алексей Даничев

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Порядка 16 тыс. иностранных туристов посетили Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронным визам в октябре, сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма северной столицы в пятницу.

"Граждане 50 государств подали более 29 тыс. заявок на получение электронной визы. Среди них наибольшее количество виз выдано жителям Эстонии, Латвии, Финляндии, Германии и Франции. Иностранные граждане только трех стран не подавали заявок: Андорра, Ватикан и Корейская народно-демократическая республика", - уточнили в пресс-службе.

В Смольном отмечают, что порядка 3% туристов совершают ошибки в оформлении электронных виз: несоответствие номера паспорта, неверно указанная дата рождения и окончание срока действия визы. "Несколько человек посчитали возможным прибыть в Петербург по электронной визе, выданной для посещения Калининградской области и Владивостока", - добавили в пресс-службе.

С 1 октября граждане 53 стран могут оформить электронную визу в Петербург и Ленинградскую область. Электронная виза бесплатная и выдается на 30 дней с возможностью пребывания в регионе в течение восьми дней.