Автодор заложил цену проезда грузовика по новой трассе из Москвы в Казань на уровне 6 тыс. рублей

01.11.19 16:27

© РИА Новости. Михаил Киреев

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Государственная компания "Автодор" закладывает тарифы за проезд по новой скоростной платной автотрассе от Москвы до Казани, которую планируют построить к 2027 году, на уровне 6 тыс. рублей для грузовика и 2,5 тыс. рублей - для легковой машины, сообщил журналистам председатель правления компании Вячеслав Петушенко в пятницу.

"2,5 тыс. рублей максимум - для легкового автомобиля и 6 тыс. рублей - для грузовика. Это аналогично тому, что сейчас есть по М-11. Это без транспондера, это живыми деньгами. С транспондером, понятно, будем рассматривать программу лояльности", - сказал Петушенко.

Он отметил, что максимальная скорость движения по трассе, которая имеет категорию 1А, заложена на уровне 150 км/ч, ограничение скоростного режима составит "минимум 110-130 км/ч".

Как заявил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Максим Акимов, построить платную скоростную автотрассу от Москвы до Казани, которая входит в состав транспортного коридора Европа - Западный Китай, планируется к 2027 году, сроки сдвинуты из-за необходимости финансирования ремонта трассы М-7 "Волга". Первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, в свою очередь, сообщил, что общий объём финансирования строительства дороги с обходом Тольятти до 2027 года составит до 730 млрд рублей.