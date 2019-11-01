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01.11.19 16:41
Четыре человека объявлены в розыск по делу о перестрелке на хуторе в Ростовской области с пятью погибшими
"По данному делу в розыск объявлены четыре человека", - сказал собеседник агентства.
22 октября на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двое были госпитализированы.
СУ СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).
Полиция задержала двух предполагаемых участников перестрелки.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Василия Дакишвили на два месяца, до 21 декабря. На такой же срок был арестован и второй подозреваемый Салим Мусаев.
По данным полиции, вооруженный конфликт произошел из-за участков для выпаса скота.
Руководитель представительства главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов сообщал, что конфликт произошел между двумя чеченскими семьями на почве судебных и земельных споров.
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