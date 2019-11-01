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01.11.19 16:47

Костромская область с начала года привлекла в здравоохранение более 50 молодых специалистов

© РИА Новости. Варвара Гертье
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Костромская область принимает активные меры по поддержке врачей, которые позволили с 2012 года сократить дефицит почти в два раза - с 560 до 300 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона.

По словам собеседника агентства, за 9 месяцев текущего года в отрасль пришли работать 53 молодых специалиста. За три последних года в регион привлечено 253 врача.

Вместе с тем, согласно официальным данным, за 2018 год из системы здравоохранения ушло 75 врачей, из них 11 - по причине достижения предельного возраста.

"Существует несколько причин такой динамики. Система распределения врачей в медицинские организации после вуза, которая действовала в прежние годы, позволила в своё время обеспечить регионы врачами. Сегодня эти врачи при наступлении предельного возраста уходят из здравоохранения", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в минувшем году расширила пределы своего действия программа "Земский доктор", и 64 врача в возрасте до 50 лет уехали в другие регионы.

Вместе с тем, регион увеличивает количество целевых направлений в медицинские вузы. По целевому договору в медицинские учебные заведения в прошлом году поступили 140 жителей Костромской области, это в 3,5 раза больше, чем в 2012 году. За шесть лет в медучреждения региона трудоустроились более 300 выпускников. Сейчас в медицинских вузах по целевому договору от региона обучаются 743 студента и 104 ординатора.

Костромская область разработала комплексную систему привлечения медицинских кадров. Уже два года в регионе работает областной закон, по которому 500 тыс. рублей выплачивается узким специалистам поликлинического звена Костромы, а также докторам стационара областного центра.

Кроме этого, молодым специалистам в первый год работы из областного бюджета софинансируется выплата заработной платы до среднего уровня. Действуют также такие меры поддержки, как компенсация найма жилья или ипотечного кредитования в размере 8 тыс. рублей и предоставление служебного жилья с правом последующей приватизации.

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