При пожаре в жилом доме в центре Москвы пострадали три человека

01.11.19 17:08

© РИА Новости. Игорь Агеенко

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Три человека пострадали при пожаре в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

"Из горящего дома на Большой Сухаревской площади спасено 26 человек, из них троим потребовалась помощь медиков", - сказали в пресс-службе.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения по 3 рангу, проводится наращивание группировки сил и средств.

В свою очередь в Центре организации дорожного движения столицы "Интерфаксу" сообщили, что в районе дома 16/18, строение 1 на Большой Сухаревской площади, где в пятницу днем начался пожар, ограничено движение транспорта.

"На месте работают оперативные службы. Занят правый ряд на внутренней стороне Садового кольца, движение по его дублеру и Ананьевскому переулку перекрыто", - уточнил собеседник агентства.

В связи с этим в ЦОДД призывают автомобилистов выбирать пути объезда.