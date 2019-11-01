Отец, у которого в Швеции хотели забрать трех дочек, вернется с детьми в Хабаровск

01.11.19 17:10

© РИА Новости. Владимир Астапкович

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Россиянин Денис Лисов с тремя дочками вернется из Польши в Хабаровск, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"3 ноября они прибудут в Москву, где их встретят представители аппарата детского омбудсмена и Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка. Далее семья направится в родной город Хабаровск", - говорится в сообщении пресс-службы Кузнецовой в пятницу.

Ранее Лисов обратился к детскому омбудсмену за помощью в защите прав своих дочерей, гражданок России. "Мы уже связались с руководством Хабаровского края, на месте семье помогут обустроиться, окажут содействие в устройстве девочек в садик и школу", - отметила Кузнецова.

В 2012 году уроженец Хабаровска вместе с женой переехал в Швецию, однако через два года женщина тяжело заболела и попала в больницу. Местные органы опеки посчитали, что отец в одиночку не справляется с родительскими обязанностями, изъяли троих дочерей и поместили их в замещающую семью. Во время очередного визита к девочкам Лисов забрал своих дочерей и уехал с ними в Польшу, где и был задержан по международному ордеру. Шведские власти потребовали вернуть детей.

Суд Польши принял решение о сохранении целостности семьи и отказал Швеции в возвращении детей.