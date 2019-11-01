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Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой

© РИА Новости. Игорь Зарембо
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Индекс качества городской среды впервые рассчитали в России, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы сегодня публикуем этот индекс в 1 114 городах. Города разбиты на несколько групп по уровню взаимодействия, численности. Сегодняшний индекс расставил города по определённым критериям. Наша задача - к 2024 году мы должны улучшить индекс качества городской среды на 30%. Также мы должны перевести 50% городов из неблагоприятной среды в благоприятную", - сказал Мутко.

В свою очередь глава Минстроя России Владимир Якушев сообщил, что по рассчитанному индексу за 2018 год 23% городов признаны городами с благоприятной средой.

"У нас по индексу 36 показателей, самый высокий балл, который мог набрать город - 360. Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда. По итогам 2018 года индекс составил 23%, в него попали 256 городов", - сказал Якушев.

Он добавил, что средний балл качества городской среды по стране составил 163 балла. К 2024 году этот показатель должен составить 212 баллов.

Максимальные значения - у Москвы и Санкт-Петербурга. Эти два субъекта перешагнули 200-бальный рубеж.

Индекс качества городской среды был размещен в пятницу на сайте Минстроя России. Из его данных следует, что наибольшее количество баллов в категории городов, находящихся в комфортном климате, набрали Москва (276), Санкт-Петербург (238) и Екатеринбург (191).

Федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда" к концу 2024 года предусмотрено повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. Индекс качества городской среды разработан Минстроем РФ и ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка.

Методика определения качества городской среды включает в себя оценку по 36 индикаторам (шесть пространств и шесть критериев), среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и общественных пространств, состояние объектов социальной сферы и другое. Индекс качества городской среды разработан Минстроем РФ и ДОМ.РФ совместно с КБ "Стрелка".

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