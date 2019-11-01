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01.11.19 17:37

В Минприроды следят за ситуацией с выпуском белух из "китовой тюрьмы"

© РИА Новости. Виталий Аньков
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство природных ресурсов и экологии отслеживает ситуацию с выпуском последней группы белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, выпуск будет произведен в ближайшие дни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Спасательную операцию на всех этапах отслеживает не только Минприроды, но и общественность, в аппарате зампредседателя правительства. На сегодня нам сообщают, что идёт этап технической подготовки судов к погрузке всех оставшихся животных и транспортировке. Решение консилиума ученых принято и нами поддержано об одновременном выпуске 50 белух. Выпуск должны произвести в ближайшее время. Другие решения нам неизвестны и их не может быть", - сообщили в министерстве.

Ранее начальник управления по связям с общественностью Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов сообщил "Интерфаксу", что что погрузка и транспортировка белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, задерживается из-за оформления документов со стороны компаний-владельцев животных. Долгое оформление документов связано с проведением проверки животных и составление на них ветеринарных бумаг.

Ранее предполагалось, что выпуск последних оставшихся в "китовой тюрьме" 50 белух должен состояться до 1 ноября. Запланировано, что животных выпустят в Приморье. Транспортировать к месту выпуска планируется двумя научными судами. Однако выпуск так и не состоялся.

Экологи региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" выразили обеспокоенность затянувшейся процедурой выпуска 50 белух, еще одну зиму в "китовой тюрьме" животные могут не пережить.

"24 октября ВНИРО направил "отловщикам" на подпись договоры на выкуп оставшихся 50 белух, которых собирались выпустить 31 октября в акватории Лазовского государственного заповедника. Последний срок подписания документов был 31 октября. "Отловщики" их до сих пор не подписали. Что-то пошло не так и, похоже, они ("отловщики") встали в позу", - сообщил в пятницу агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

По мнению экологов, в ситуацию должны вмешаться правоохранительные органы, так как "решением Южно-Сахалинского городского суда, вступившего в законную силу, установлено, что животные выловлены незаконно, а, следовательно, они могут быть изъяты из незаконного владения".

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.

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