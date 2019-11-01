Службы аэропорта "Рощино" приведены в готовность в связи с отказом двигателя в воздухе у самолета авиакомпании "Ямал"

01.11.19 17:47

© РИА Новости. Сергей Русанов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Службы тюменского аэропорта "Рощино" приведены в готовность в связи с отказом двигателя в воздухе у самолета авиакомпании "Ямал", сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе аэропорта.

"Информация (об отказе двигателя - ИФ) достоверная. Наши службы сейчас в полной боевой готовности", - отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что самолет направлялся из Тюмени в Санкт-Петербург.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что на борту находятся члены экипажа и 80 пассажиров.

"Отказ двигателя. Кружит, вырабатывает топливо. "Силы МЧС выехали в аэропорт", - сказал собеседник агентства.