Три человека погибли из-за взрыва на танкере в порту Находки

02.11.19 09:52

Фото с сайта компании-судовладельца ООО "Наяда"

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Хлопок на танкере "Залив Америка" в Находке привел к гибели трех человек, еще одни пострадал, сообщили в субботу агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в морском спасательно-координационном центре Владивостока.

"На танкере произошел хлопок, пока неясного происхождения. Есть сведения о трех погибших. На месте работают спасатели. Пока мало информации", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, взрыв произошел на грузовой палубе танкера.

"Хлопок произошел на грузовой палубе в районе пятого танка (закрытое помещение, спроектированное для перевозки жидкостей наливом - ИФ). Два погибших человека подняты из воды, третьего ищут", - сообщил собеседник агентства.

По факту происшествия на танкере "Залив Америка" (судовладелец ООО "Наяда"), в результате которого погибли 3 человека, возбуждено уголовное дело.

Дальневосточное следственное управление на транспорте сообщает, что дело возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

"По версии следствия, сегодня утром в заливе Находка возле мыса Астафьева на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси. Горения не наблюдалось. По предварительной информации в результате происшествия погибли два человека, местонахождение третьего устанавливается", - говорится в сообщении.

Между тем, в Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что угрозы ущерба экологии в бухте Находки из-за взрыва на нефтеналивном танкере "Залив Америка" нет.

"Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено. По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Находкинская транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов организовала проверку по факту произошедшего", - говорится в сообщении.

В морском порту Находки агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что танкер "Залив Америка" в момент происшествия стоял на рейде без груза в отсеках.

"На судне было 12 человек, из которых двое погибли, один пропал. Судно было пустое в плане грузов, стояло на рейде. Судно стабильно, никаких угроз после ЧП не наблюдается", - сообщил собеседник агентства.

В свою очередь в Приморском филиале спасательной службе Росморречфлота сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что танкер не получил серьезных повреждений, которые могли бы повлиять на его способность самостоятельно дойти до порта.

"Якорное устройство не повреждено, нарушена кабельная трасса - туда не подается ток. Однако это повреждение можно "обойти". Нужно просто приложить усилия для подачи питания", - пояснил собеседник агентства.

Танкер "Залив Америка" (судовладелец ООО "Наяда") дедвейтом 104 тыс. тонн транспортирует нефть и нефтепродукты между портами с января 2008 года.