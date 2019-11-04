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04.11.19 20:26

Путин провел новые назначения в структурах МВД, МЧС, СКР, ФСИН и прокуратуры

© РИА Новости. Михаил Климентьев
4 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент Владимир Путин своим указом назначил новых руководителей МВД, СКР, ФСИН и МЧС РФ в ряде регионов.

Согласно указу, полковник полиции Дмитрий Баранов стал заместителем начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - начальником полиции.

Генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев назначен заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.

Полковник внутренней службы Александр Кузьмин стал начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области, а полковник внутренней службы Алексей Чириков - начальником Управления ФСИН по Республике Башкортостан.

Кроме того назначены на 5-летний срок: Сергей Карапетян - прокурором Смоленской области; генерал-лейтенант юстиции Кирилл Левит - руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области, генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков -руководителем следственного управления СКР по Республике Бурятия.

Также указом главы государства освобождены от должности генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев, руководитель четвертого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

Освобождены от должности - генерал-майор полиции Ефрем Романов, главный инспектор МВД; генерал-майора полиции Игорь Трифонов, министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, генерал-майор полиции Юрий Алтынов, начальник управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тюменской области. Среди отставников - генерал-майор полиции Александр Мельников, первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ министерства внутренних дел Российской Федерации.

Освобождены от должностей генерал-майор Сергей Власов, начальник Управления информационных технологий и связи МЧС РФ; генерал-майор внутренней службы Владимир Дежкин, заместитель директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС; генерал-майора внутренней службы Александр Еремеева, начальник Главного управления МЧС по Республике Крым, генерал-майора внутренней службы Михаил Лихачев, начальника Главного управления МЧС по Кировской области; генерал-майор внутренней службы Максим Максименко, директор Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС.

Освобожден генерал-майор Сергей Журавлев от должности первого заместителя начальника ГУ МЧС по г. Москве и уволен с военной службы.

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