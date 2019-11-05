Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано на Алтае

05.11.19 06:13

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок магнитудой 3,8 зафиксирован в 271 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает во вторник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 05:23 мск в понедельник, имел координаты 49.89 градуса северной широты и 88.13 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,6 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, с процессами горообразования. еж тг