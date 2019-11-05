Пострадавшие от наводнения иркутские бизнесмены получили льготные кредиты на сумму более 120 млн рублей

05.11.19 06:15

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Фонд микрокредитования Иркутской области за два месяца выдал более 120 млн рублей под 1% годовых предпринимателям, пострадавшим от летнего наводнения, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"С 30 августа по 1 ноября 56 предпринимателей из пяти районов Иркутской области, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых на возобновление деятельности. В общей сумме - 121,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Среди заемщиков по программе льготного кредитования 35 предпринимателей из Тулуна (общая сумма займов - 80,9 млн рублей), 10 из Нижнеудинска (21,8 млн рублей), четыре из Тайшетского района (5,7 млн рублей), четыре из Чуны (8,4 млн рублей), три из Тулунского района (5 млн рублей).

Кроме того, по пониженной ставке для предпринимателей моногородов под 3,25-3,5% годовых микрозаймы получили пять бизнесменов в Тулуне, два предпринимателя в Усолье-Сибирском, по одному предпринимателю из Усть-Илимска, Черемхова и Саянска. Общая сумма всех займов - 37,1 млн рублей.