Охотник в Приморье госпитализирован после нападения тигра

05.11.19 06:27

© РИА Новости. Андрей Стенин

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Житель Приморья пострадал в результате нападения амурского тигра, сообщили во вторник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе УМВД края.

"Сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску проводят доследственную проверку по факту инцидента, связанного с нападением тигра на человека в лесу, на территории охотхозяйства недалеко от села Кроуновка. Мужчина госпитализирован", - сообщил представитель УМВД.

Охотник несколько раз выстрелил в воздух и спугнул зверя.

Проверка документов показала, что у пострадавшего есть разрешение на охоту, оружие зарегистрировано в установленном порядке.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.