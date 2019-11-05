Станции мониторинга воздуха установят во всех районах Сахалинской области

05.11.19 07:00

© РИА Новости. Михаил Киреев

5 ноября. Intrefax-Russia.ru - Автоматические модульные микростанции для мониторинга качества воздуха разместят во всех районах Сахалинской области, информацию с приборов население сможет отслеживать на муниципальных сайтах, сообщает пресс-служба областного правительства во вторник.

"Мобильные станции разместят во всех районах островного региона. Всего закупят 34 устройства. Планируется, что актуальная информация с приборов будет доступна жителям области в онлайн-режиме на официальных сайтах муниципалитетов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день в Южно-Сахалинске и Корсакове в тестовом режиме уже работают три подобные станции. Компактные датчики разместили на местных гидрометеостанциях, чтобы сравнить показатели состояния городской среды. По итогам эксплуатации устройства точнее определяли в воздухе содержание вредных газов: углекислого и сернистого, озона, сероводорода и оксидов азота, а также загрязняющие частицы.

Новые мобильные станции будут интегрированы в систему "Безопасный город". Также их соединят с системой аналитики экологии региона.

"Проблема экологии является актуальной для нашего региона. Очевидно, что за качеством воздуха нужно следить в постоянном режиме, чтобы своевременно реагировать на ситуацию и принимать необходимые управленческие решения", - цитирует пресс-служба слова сахалинского губернатора Валерий Лимаренко.