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15 инвестпроектов планируется реализовать в ТОР "Забайкалье"

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
5 ноября. Interfax-Russia.ru - 15 инвестиционных проектов планируется реализовать на территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", большая часть инвестиций приходится на горнорудную сферу, сообщает пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на директора ООО "Управляющая компания ТОР "Забайкалье" Вячеслава Костина.

"В общей сложности к реализации предполагается 15 инвестиционных проектов. Большая часть инвестиций приходится на горнорудную сферу. В крае также появятся предприятия по производству экологически-чистого топлива, продуктов питания, наши резиденты будут развивать машиностроение, планируется реализация проектов в строительной и сельскохозяйственной сферах, лесоперерабатывающей и пищевой промышленности. Все это позволит обеспечить рабочими местами свыше 9 тыс. жителей края и привлечет 196 млрд рублей частных инвестиций", - сказал Костин.

На сегодняшний день АО Корпорация развития Дальнего Востока подписало соглашения об инвестиционной деятельности с 8 резидентами ТОР "Забайкалье".

В их числе ООО "Байкалруд" с проектом освоения Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд и производства свинцово-цинкового концентрата, ООО "Байкальская горная компания" с проектом разработки Удоканского месторождения меди.

АО "Племенной завод "Комсомолец" в рамках ТОР создаст крупный агропромышленный холдинг, ООО "Хорт-В" организует производство по добыче руды подземным способом на базе Уконинского месторождения, ООО Группа "Инновация" запустит линию по производству пеллет.

Объем инвестиций, заявленных действующими резидентами ТОР "Забайкалье", составил 86,7 млрд рублей.

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