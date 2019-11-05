Шторм с высотой волн до 9 м ожидается на Камчатке предстоящей ночью

05.11.19 07:10

© РИА Новости. Олег Смереченский

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке в связи с ожидающимся опасным волнением моря с высотой волн 8-9 метров в ночь на среду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным пресс-службы, шторм с высотой волн 8-9 метров ожидается в ночь на среду в акваториях Берингова моря и Тихого океана, а также в прибрежной зоне Алеутского муниципального района. Утром 6 ноября шторм распространится на прибрежную зону Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского муниципальных районов. Явление сохранится до вечера 6 ноября.

"Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые в момент прохождения данного опасного явления находятся в море и не укрыты в бухтах. Поэтому при получении штормового предупреждения об опасном волнении моря, проводится оповещение экипажей судов, находящихся в штормовых районах с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах", - говорится в сообщении.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, спасатели рекомендуют принять меры повышенной предосторожности. Населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет, отмечает пресс-служба.