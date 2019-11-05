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Режим электронной визы с 2020 г. начнет действовать в автомобильном пункте пропуска "Забайкальск"

© РИА Новости. Игорь Зарембо
5 ноября. Interfax-Russia.ru - В 2020 году в международном автомобильном пункте пропуска "Забайкальск" (Забайкальский край) будет действовать режим электронной визы, сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона - министр инвестиционного развития Михаил Чуркин.

"В текущем году иностранцев с электронной визой начали принимать в аэропорту "Кадала" (город Чита - ИФ). Теперь такой механизм будет работать и на международном автомобильном пункте пропуска "Забайкальск",- сказал Чуркин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, прием иностранных граждан по электронной визе позволит привлечь туристов в регион, облегчит бюрократические процедуры, сделает более равномерную нагрузку на пункте пропуска.

Электронная виза является разрешением на краткосрочное пребывание в другой стране. Иностранным гражданам с этим документом можно находиться в России не более 8 суток. Пункт выезда должен соответствовать пункту въезда в Российскую Федерацию.

Механизм электронных виз действует в аэропорту "Кадала" с 1 июля 2019 года. Распоряжением правительства РФ утвержден список стран, чьи граждане могут приезжать в Забайкалье по электронной визе. Среди них Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай (включая Тайвань), Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Марокко, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.

По данным региональной пресс-службы пограничного управления ФСБ России, возможностью приехать в Забайкалье по электронной визе уже воспользовались более тысячи иностранцев, большая часть - жители Китая.

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