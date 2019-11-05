Песков: РФ не отказывается от транзита газа через Украину

05.11.19 13:48

© РИА Новости. Стрингер

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Позиция России по проблематике транзита газа через Украину остается прежней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили о том, как в Кремле оценивают уровень и качество переговоров по этой проблематике между Москвой и Киевом, а также о причинах появления риторики о возможности приостановки транзита.

"Здесь с тех пор, как президент Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось", - сказал Песков.

Никаких дополнительных комментариев по этой теме нет, добавил он.

Ранее Песков заявлял, что газотранспортная система Украины развалится без транзита российского газа через эту страну.

"На неделе состоялись переговоры представителей "Газпрома", украинских коллег, представителей Еврокомиссии по украинскому транзиту. Упирается это все в одно: нужно ли транзитировать через Украину? Ну конечно, нужно. Очевидно, что нужно. Это необходимо для самой Украины. Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", - сказал представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что пока трудно сказать, как будет развиваться данная ситуация.

"Вы знаете, Россия сейчас будет обладать возможностям гарантированно осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Использует ли Россия это? Однозначно, нет. Потому что президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину", - сказал Песков.

Песков добавил, что Россия не может осуществлять транзит, если Украина против этого.

"Как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже. Путин четко сказал, что нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

После переговоров в Будапеште на прошлой неделе Путин на пресс-конференции призвал к обнулению судебных претензий между Газпромом и Нафтогазом Украины, связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.

"Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования со всех сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину. Причем со значительным снижением цены - в отличие от той, по которой потребители российского газа получают (его - ИФ) на Украине сегодня", - сказал Путин.

При этом он выразил полную уверенность в том, что этот газ - именно российский.

"Никакого реверса там нет, это ложный реверс. Но бог с ним, с этим ложным реверсом. Главное, что выгоды Украины очевидны и для конечных потребителей - и для комбыта, для граждан, и для экономики в целом", - сказал Путин.

Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедших 28 октября трехсторонних консультаций предложил "пакетное" урегулирование судебных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также поставок и транзита газа.

31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В сентябре стороны провели встречу, где Украина представила России и Еврокомиссии дорожную карту по имплементации европейского законодательства в свою систему. Россия согласилась подписать контракт по новым правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры, в частности, сертифицировать украинского газотранспортного оператора по европейскому законодательству.

Если Украина не успеет, Россия предлагает продлить действующий контракт на транзит газа на какой угодно срок. Но первоочередным вопросом Россия считает подписание контракта на покупку газа Украиной напрямую у России, который сейчас Украина получает реверсом из Европы. Украина не покупает российский газ с 2015 года.

Россия в сентябре на трехсторонних переговорах также заявила о необходимости до подписания нового контракта с Украиной заключить мировое соглашение по решению Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд.

Позднее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о необходимости урегулирования всех судебных претензий, в том числе по решению антимонопольного комитета Украины, по которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" свыше $6 млрд.

Украина признает риск неподписания договора в соответствии с европейским энергетическим законодательством. "Риск неподписания пока остается на повестке дня. С украинской стороны мы будем максимально эффективными для того, чтобы подписать договор на транспортировку", - говорил министр энергетики Украины Алексей Оржель. На этот случай Украина активно закачивает газ в свои подземные хранилища.