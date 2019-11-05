Около 800 сторожей и вахтеров сократят в образовательных учреждениях Владивостока

05.11.19 09:50

© РИА Новости. Егор Алеев

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Уведомления о сокращении с 1 января 2020 года получили около 800 сторожей и вахтеров образовательных учреждений Владивостока, сообщила во вторник пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК).

"Речь идет о работающих в школах, детских садах, образовательных центрах. Сейчас главная задача профсоюзов - трудоустроить людей", - пояснили агентству "Интерфакс -Дальний Восток" в пресс-службе ФППК.

В профсоюзной организации работников образования Владивостока сообщили, что сокращение проводится в связи с требованиями антитеррористической защищенности.

"Мотивировали (сокращение - ИФ) тем, что должна быть антитеррористическая защищенность, нужно привлекать вневедомственную охрану", - сказала председатель профсоюза Людмила Карамова.

Она добавила, что среди попадающих под сокращение много пенсионеров, для которых это будет "ощутимый удар".

В свою очередь в пресс-службе администрации города агентству сообщили, что с 2020 года образовательные учреждения будут охранять специализированные предприятия.

"Все образовательные учреждения со следующего года переходят на круглосуточную охрану с привлечением специализированных охранных учреждений, пройдет соответствующий аукцион. Оплачивать услуги охраны образовательных учреждений будут из городского бюджета", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что попадающим под сокращение предлагают имеющиеся вакансии с учетом их возраста и опыта, такие как помощник воспитателя, дворник, кастелянша.