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05.11.19 09:49

Запуск "Силы Сибири" может способствовать газификации Восточной Сибири

© РИА Новости. Алексей Никольский
5 ноября. Interfax-Russia.ru - Масштабная газификация восточной части РФ, связанная с вводом в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири", не приведет в будущем к дефициту газа, считают ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука (ИНГГ, Новосибирск).

"Перспективы добычи "голубого топлива" в восточной части России связаны, прежде всего, с освоением уникальных месторождений: Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области. Именно они будут подключены к газопроводу "Сила Сибири". Суммарный объем запасов газа в этих месторождениях превышает 4 трлн кубометров - даже при интенсивных темпах разработки такого количества углеводородов хватит почти на полвека", - сообщает пресс-служба ИНГГ.

По прогнозу ученых ИНГГ, в 2020-х и 2030-х годах будет возможно поддерживать добычу природного и попутного нефтяного газа на территории Восточной Сибири и Якутии на уровне 75 млрд кубометров в год, а в перспективе довести ее и до 100 млрд кубометров.

Отмечается, что в настоящее время на востоке конечной точкой Единой системы газоснабжения (ЕСГ) является село Проскоково Кемеровской области, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке аналогичной системы до сих пор не сформировано, и недропользователи вынуждены самостоятельно строить подводящие газопроводы.

Небольшие локальные системы газоснабжения есть в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутии), однако они позволяют обеспечить газом только отдельные населенные пункты или предприятия. Уровень газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока (около 10%) почти в семь раз ниже среднероссийского показателя (68,5%).

Магистральный газопровод "Сила Сибири" будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут). Его протяженность составит около 3 тыс. км. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области, вдоль действующего магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", в будущем такое расположение позволит организовать сбыт природного газа с уже разрабатываемых нефтегазовых месторождений, которые сейчас поставляют нефть в ВСТО.

По мнению ученых ИНГГ, это создаст основу для планомерной газификации регионов и промышленных объектов на востоке страны, а также сети региональной и внутрипоселковой газовой инфраструктуры.

Отмечается также, что в ИНГГ подготовлена программа газификации Красноярского края, который не попадает в районы расположения "Силы Сибири" или других глобальных систем.

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