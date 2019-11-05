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05.11.19 10:10

Хабаровский край выделит более 80 млн рублей на реконструкцию и ремонт спортивных объектов в Комсомольске-на-Амуре

© РИА Новости. Алексей Куденко
5 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре посетил городские спортивные центры, которые нуждаются в скорейшей реконструкции, сообщает пресс-служба главы региона.

В частности, Фургал осмотрел главный футбольный стадион Комсомольска-на-Амуре - "Авангард", реконструкция которого проводится в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".

"Первый транш в размере 263 млн рублей поступит только в 2021 году. При этом проект работ, который включает и реконструкцию аварийных трибун, уже прошел государственную экспертизу, и работы можно начинать уже в 2020 году", - говорится в сообщении.

На все работы потребуется 560 млн рублей.

"Начало работ в 2020 году тормозит отсутствие финансирования. 263 млн поступят только в 2021 году, еще 220 млн федеральных средств - в 2022. При этом потребность этого сооружения для спортсменов большая, несмотря на плохое состояние легкоатлетического манежа, в нем по-прежнему проходят занятия", - рассказал губернатору министр физической культуры и спорта края Семен Экшенгер, слова которого приводятся в сообщении.

Сергей Фургал поручил рассмотреть возможность сдвига начало работ на 2020 год, реконструировав в первую очередь аварийные трибуны.

"Часть средств на эти цели планируется выделить из краевого бюджета. Кроме того, есть возможность привлечения федерального финансирования по линии федерации рэгби РФ. Вопрос развития этого вида спорта в Комсомольске-на-Амуре изучит профильное министерство правительства края", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Также краевые деньги - 67 млн рублей будут выделены на реконструкцию ледового дворца "Металлург". Там в первую очередь будет налажена система вентиляции и утеплен сам корпус здания.

Еще 13 млн в 2020 году краевые власти выделят на ремонт стадиона "Строитель".

Они будут направлены на ремонт кровли, приобретение и монтаж трибун.

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