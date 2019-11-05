Реутов имеет самую благоприятную городскую среду среди больших городов России

05.11.19 10:39

Фото с сайта администрации г. Реутов

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Подмосковный Реутов стал лучшим среди городов России с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек по качеству городской среды, следует из данных рейтинга Индекс качества городской среды.

Город получил 252 балла из 360 возможных, больше всего баллов за обеспечение людей жильем (49 баллов) и качество общественно-деловой инфраструктуры (45 баллов).

Также в десятку лучших среди больших городов России вошли еще шесть подмосковных городов: Красногорск (230 баллов), Одинцово (229 баллов), Мытищи (225 баллов), Долгопрудный (225 баллов), Люберцы (223 балла) и Королев (217 баллов).

Четыре подмосковных города вошли топ-5 среди средних городов с населением 50-100 тыс. человек - Видное (232 балла), Лобня (222 балла), Фрязино (219 баллов), Дзержинский (212 баллов).

Методика определения качества городской среды включает в себя оценку по 36 индикаторам, среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и общественных пространств, состояние объектов социальной сферы и другое. Максимальное количество баллов, которые может получить город, 360. Для получения статуса города с благоприятной городской средой требуется перейти отметку в 180 баллов.

Всего было проанализировано 1114 российских городов.

Результаты исследования будут использоваться для расчета субсидий регионам из федерального бюджета на поддержку программ формирования современной городской среды. Также доля городов с благоприятной городской средой - один из критериев оценки эффективности губернаторов.

Индекс качества городской среды разработан Минстроем РФ и ДОМ.РФ совместно с КБ "Стрелка".