Погрузка последней партии белух из "китовой тюрьмы" займет не менее двух дней

05.11.19 10:57

Фото Greenpeace Россия

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Специалисты Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) планируют за два дня погрузить на научные суда последние 50 белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

"Погрузка займет два дня минимум. Возможно даже больше, в зависимости от погодных условий", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе ТИНРО.

В свою очередь присутствующий в качестве независимого наблюдателя за операцией эксперт Greenpeace Россия Оганес Таргулян сообщил агентству, что на одно из судов уже загрузили шесть белух.

"Загрузили только шесть белух, по нашим данным. На этом пока все остановилось", - отметил Таргулян.

Он отметил, что погрузка на судно "Профессор Когановский" завершилась еще в первой половине дня. Операцию приостановили из-за ухудшения погоды. В бухте Средняя ветер и волна.

"По нашим данным, погрузка сегодня вестись больше не будет из-за ухудшения погоды. По-видимому, сочли, что белухам лучше находиться в вольерах, а не в ваннах на судне - это теплее, больше движения, меньше рисков и травм. Скорее всего, погрузка продолжится завтра, но ожидается ухудшение погоды".

Как сообщалось, во вторник специалисты ТИНРО начали погрузку последней группы из 50 белух, находящейся в бухте Средняя Приморского края. Ранее предполагалось, что выпуск должен состояться до 1 ноября, но в назначенный срок операция не состоялась.

Запланировано, что животных выпустят в Приморье. Транспортировать к месту выпуска планируется двумя научными судами.

За операцией наблюдают экологи. Для сопровождения учеными они арендовали судно за счет благотворительных взносов. ТИНРО ранее отказал экологам в присутствии независимого наблюдателя при выпуске из-за отсутствия места и возможности размещения на научных судах.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.