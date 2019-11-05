|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.11.19 10:57
Погрузка последней партии белух из "китовой тюрьмы" займет не менее двух дней
"Погрузка займет два дня минимум. Возможно даже больше, в зависимости от погодных условий", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе ТИНРО.
В свою очередь присутствующий в качестве независимого наблюдателя за операцией эксперт Greenpeace Россия Оганес Таргулян сообщил агентству, что на одно из судов уже загрузили шесть белух.
"Загрузили только шесть белух, по нашим данным. На этом пока все остановилось", - отметил Таргулян.
Он отметил, что погрузка на судно "Профессор Когановский" завершилась еще в первой половине дня. Операцию приостановили из-за ухудшения погоды. В бухте Средняя ветер и волна.
"По нашим данным, погрузка сегодня вестись больше не будет из-за ухудшения погоды. По-видимому, сочли, что белухам лучше находиться в вольерах, а не в ваннах на судне - это теплее, больше движения, меньше рисков и травм. Скорее всего, погрузка продолжится завтра, но ожидается ухудшение погоды".
Как сообщалось, во вторник специалисты ТИНРО начали погрузку последней группы из 50 белух, находящейся в бухте Средняя Приморского края. Ранее предполагалось, что выпуск должен состояться до 1 ноября, но в назначенный срок операция не состоялась.
Запланировано, что животных выпустят в Приморье. Транспортировать к месту выпуска планируется двумя научными судами.
За операцией наблюдают экологи. Для сопровождения учеными они арендовали судно за счет благотворительных взносов. ТИНРО ранее отказал экологам в присутствии независимого наблюдателя при выпуске из-за отсутствия места и возможности размещения на научных судах.
В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.
Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket