Пассажиропоток аэропорта "Симферополь" в весенне-летнюю навигацию вырос на 1%

05.11.19 11:01

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Симферополь" обслужил 4,1 млн человек в весенне-летний период навигации текущего года (с 31 марта по 26 октября), пассажиропоток вырос на 40,4 тыс. человек по сравнению с показателями 2018 года, сообщила пресс-служба авиаузла во вторник.

Всего с начала года и по 26 октября крымский аэропорт принял и отправил 4,7 млн пассажиров.

"Лидерами по перевозкам авиапассажиров в Крыму стали авиакомпании группы "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Nordwind и "Глобус". Самыми популярными направлениями полетов были Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгения Плаксина.

В целом, рейсы из крымского аэропорта в 2019 году совершали 19 авиакомпаний по 56 направлениям.

"В прошедшем сезоне из Симферополя впервые открылись рейсы в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск. С 15 июня также впервые полеты из аэропорта Симферополя начала выполнять авиакомпания "ИрАэро", - отмечает пресс-служба авиаузла.

Она напоминает также, что увеличилось количество чартерных рейсов.

Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. Новый терминал начал работу в апреле 2018 года, все рейсы перенесены туда. Общий объем инвестиций в этот проект составил 32 млрд рублей (около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков).