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05.11.19 11:07
Крымский мост за 1,5 года работы сэкономил автомобилистам 26 млрд рублей
"Автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались Крымским мостом вместо паромной переправы (легковые и грузовые авто), с 16 мая 2018 года сэкономили почти 26 млрд рублей. За один рейс на пароме (от порта "Крым" до порта "Кавказ" или в обратном направлении) нужно было заплатить от 1,5 до 19,5 тысяч рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля", - подсчитал информационный центр "Крымский мост".
В частности, по мосту проехали 795 тыс. грузовиков и 103 тыс. автобусов.
Поток на полуостров за полтора года работы моста менее чем на один процент превысил таманский, составив более 4,03 млн машин.
Чаще всего по мосту через Керченский пролив ездят жители Крымского полуострова и Краснодарского края, далее идут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской, Московской, Ленинградской областей.
Дорога по Крымскому мосту (участок федеральной автомобильной дороги А-290 км 141 – км 160) находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора. Трасса категории 1 Б. Четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тыс. автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены.
Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда, как ожидается, пойдут по ж/д части моста в декабре 2019 года. Грузовые поезда запустят в июне 2020 года. Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить памятник археологии - античную усадьбу, обнаруженную на этапе подготовки территории к строительству.
Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.
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