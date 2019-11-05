Подозреваемому в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре предъявлено обвинение

05.11.19 11:33

© РИА Новости. СК РФ

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Следствие по уголовному делу об убийстве воспитанника детского сада в Нарьян-Маре предъявило обвинение подозреваемому в этом преступлении и охраннику учреждения, впустившего убийцу, оба арестованы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Следственными органами СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 36-летнему неработающему жителю города Нарьян-Мара предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

"В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки. В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - отмечается в сообщении.

В нем отмечается, что также предъявлено обвинение сотруднику частного охранного предприятия ООО ОП "Святогоръ" в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших смерть (п.п. "б, в" ч.2 ст. 238 УК РФ).

"Охранник свою вину признал частично", - говорится в пресс-релизе.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого в убийстве ребенка и охранника детского сада меру пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

31 октября в Нарьян-Маре мужчина проник в детский сад "Сказка" и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).