Завод по производству соевого масла за 6 млрд руб. построят под Липецком

05.11.19 11:46

© РИА Новости. Виталий Аньков

5 ноября. Interfax-Russia.ru - ООО "Сойпром" планирует построить завод по производству соевого масла и соевого изолированного белка, сообщается на инвестпортале Липецкой области.

Объем инвестиций в проект оценивается в 6 млрд рублей.

Завод площадью 74,9 тыс. кв. м компания планирует разместить на участке в 20 га на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк". К реализации проекта она планирует приступить в январе 2020 года.

Первая линия "Сойпрома" будет выпускать до 8 тыс. тонн в год изолированного белка, который широко используется в мясной и молочной промышленности. Сколько всего будет запущено линий на предприятии, не уточняется.

На заводе будет создано порядка 170 рабочих мест.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ООО "Сойпром" зарегистрировано в Липецкой области на территории ОЭЗ "Липецк" в августе 2019 года. Основной вид деятельности - производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Владельцем компании является Роман Сафронов.