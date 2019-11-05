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05.11.19 11:46
Завод по производству соевого масла за 6 млрд руб. построят под Липецком
Объем инвестиций в проект оценивается в 6 млрд рублей.
Завод площадью 74,9 тыс. кв. м компания планирует разместить на участке в 20 га на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк". К реализации проекта она планирует приступить в январе 2020 года.
Первая линия "Сойпрома" будет выпускать до 8 тыс. тонн в год изолированного белка, который широко используется в мясной и молочной промышленности. Сколько всего будет запущено линий на предприятии, не уточняется.
На заводе будет создано порядка 170 рабочих мест.
По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ООО "Сойпром" зарегистрировано в Липецкой области на территории ОЭЗ "Липецк" в августе 2019 года. Основной вид деятельности - производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Владельцем компании является Роман Сафронов.
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