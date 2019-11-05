Владельца приюта в Приамурье обвинили в гибели от истощения более 30 собак

05.11.19 11:50

© РИА Новости. Антон Денисов

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Предварительное расследование причин массовой гибели животных в приюте "Дружок" в Приамурье завершено.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что владельцу приюта Вячеславу Золотареву предъявлено окончательное обвинение - по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из корыстных побуждений повлекшие его гибель).

Обвинительное заключение и материалы дела переданы в суд.

"В течение 2018 года мужчина не обеспечивал животных полнорационным сбалансированным питанием и питьевой водой, не оказывал им своевременную квалифицированную ветеринарную помощь, тем самым жестоко обращался с безнадзорными животными. В результате обезвоживания и голодания наступила смерть более 30 собак", - говорится в сообщении.

Ранее зоозащитники и областное управление ветеринарии сообщали, что на территории приюта обнаружено более 40 погибших от истощения собак.

Как сообщалось, Золотарев по контракту с мэрией Благовещенска отлавливал на улицах города безнадзорных животных, которых должен был содержать в приюте "Дружок". В январе зоозащитники совместно с сотрудниками полиции проверили его работу, на месте они обнаружили десятки погибших собак.

Золотарев на тот момент находился за границей, 23 января он вернулся в РФ и был арестован. Позднее ему заменили содержание под стражей на домашний арест, еще позже снова смягчили меру пресечения - на ограничение в использовании средств связи.