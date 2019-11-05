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05.11.19 11:56

Ветераны, инвалиды и многодетные Башкирии получат сертификаты на газификацию домов

© РИА Новости. Александр Кряжев
5 ноября. Interfax-Russia.ru - Сертификаты на газификацию жилых домов в размере 60 и 100 тыс. рублей начнут выдавать в Башкирии ветеранам, инвалидам и многодетным семьям.

Как следует из постановления республиканского правительства, право на сертификаты имеют постоянно проживающие на территории региона собственники частных жилых домов.

К льготной категории отнесены ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, а также многодетные семьи.

Стоимость сертификата предусмотрена в размере 100 тыс. рублей для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий и малоимущих жителей региона, для остальных - в размере 60 тыс. рублей.

Таким образом, предусмотрена частичная компенсация услуг по газификации для отдельных категорий граждан. Средства на оплату сертификатов будут выделены из республиканского бюджета, сумма ежегодного финансирования не уточняется.

Списки получателей господдержки формирует республиканский центр защиты населения, говорится в постановлении. Сертификаты выдаются в зависимости от выделенного финансирования, при этом отмечается, что "при наличии остатков средств бюджета", может быть создан дополнительный список получателей.

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