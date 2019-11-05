Четвертую электростанцию в Калининградской области введут в ближайшее время

05.11.19 12:02

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Ввод последней из четырёх новых электростанций в Калининградской области запланирован на ближайшее время, сообщил на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Четвёртая электростанция в Калининградской области будет введена в ближайшее время", - сказал министр.

Ранее правительство РФ перенесло сроки запуска первого энергоблока Приморской ТЭС ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) в Калининградской области с декабря 2019 г. на август 2020 г. Запуск второго блока переносится с апреля 2020 г. на сентябрь 2020 г. Третий энергоблок должен заработать в декабре 2020 г вместо июля 2020 г., следует из документа.

Перенос был вызван рядом причин, объяснял "Интерфаксу" представитель "Интер РАО". "Потребовались дополнительные работы по подготовке площадки ТЭС, а также в связи с изменением природоохранного законодательства потребовалось проведение дополнительных экологических экспертиз", - говорил он.

Приморская угольная электростанция мощностью 195 МВт строится в Калининградской области с 2016 года.

Под проект строительства этой и еще трех электростанций в Калининградской области было создано ООО "Калининградская генерация", в котором 99,99% принадлежит "Роснефтегазу", 0,01% - "Интер РАО". Строительство ведется на деньги "Роснефтегаза". Схема продажи мощности этих электростанций предполагает возврат инвестиций за счет платежей оптового рынка электроэнергии и мощности. Построенные электростанции (помимо Приморской, в регионе строились газовые Прегольская, Талаховская и Маяковская ТЭС) находятся в аренде у "ИнтерРАО".