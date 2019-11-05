Рост цен на гречку в России остановился

05.11.19 12:08

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 ноября Interfax-Russia.ru - Рост цен на гречневую крупу после резкого взлета в сентябре и такого же торможения в конце октября к 1 ноября вообще остановился, следует из анализа компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

Оптовая цена гречки на минувшей неделе, как и на предыдущей, составила 41 750 рублей за тонну. Причем в ряде регионов центра, Черноземья отмечено значительное падение цен.

Как заявил "Интерфаксу" генеральный директор компании Владимир Петриченко, остановка цен связана с большим предложением гречихи. Несмотря на то, что посевные площади под этой культурой в 2019 году сократились более чем на 20%, выращенного урожая вполне достаточно для удовлетворения внутренних потребностей. Петриченко отметил, что сбор гречихи в этом году, по уточненному прогнозу, составит 755 тыс. тонн. Внутреннее потребление оценивается почти в 800 тыс. тонн в год и с прошлых сезонов есть нормальные переходящие запасы. Так что дефицита крупы не будет, подчеркнул эксперт.

Петриченко не исключил, что цены могут даже несколько снизиться - ниже 40 рублей за 1 кг. Но в целом они будут стабильными. "Будет довольно-таки стабильная ценовая картина", - сказал он.

В предыдущие годы урожай гречихи в РФ превышал 1 млн тонн, что привело к резкому снижению цен на неё и гречневую крупу. В ноябре 2018 года оптовая цена на крупу составляла 19 533 рубля за тонну.

В Минсельхозе ситуацию на рынке гречневой крупы считают стабильной. Восстановление цен к уровню прошлых лет позволит производителям выйти на уровень рентабельности, подчеркивало ведомство.