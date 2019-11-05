В Новгородской области перезахоронили царского генерала, могилу которого разрушили в годы войны

05.11.19 12:21

Фото пресс-службы правительства Новгородской области

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Царского генерала, могилу которого в годы Великой Отечественной войны разрушили оккупанты, перезахоронили в Новгородской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Останки героя Крымской войны, жителя Новгородской губернии генерал-майора Венедикта Алексеева и его супруги Варвары были торжественно преданы земле на кладбище в деревне Погост-Сабле", - говорится в информации пресс-службы.

Участниками церемонии стали новгородский губернатор Андрей Никитин, начальник Михайловской военно-артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев, военнослужащие, представители крупнейшей в РФ Новгородской поисковой экспедиции "Долина" и новгородской митрополии, а также местные жители.

Согласно сведениям правительства, потомок старинного дворянского рода генерал-майор Алексеев был выпускником Михайловской академии и участником Крымской войны. За воинскую доблесть он получил ордена святого Станислава, святой Анны и святого Владимира, а также прусский орден Красного орла и австрийский орден Железной короны.

Генерал скончался 25 июля 1885 года в новгородском городе Старая Русса и был похоронен у стен церкви Святой Троицы в деревне Самокража (сейчас - деревня Нива). Через три месяца там же была похоронена его вдова.

В годы Великой Отечественной войны памятник на могиле генерала разрушили оккупанты. Церковь Святой Троицы, у стен которой располагалась могила Алексеевых, также была разобрана.

Более чем через 70 лет захоронение Алексеевых с помощью местных жителей обнаружили поисковики "Долины".