Около 70 км дорог в 2019 году отремонтировали во Владивостоке по нацпроекту

05.11.19 12:23

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Приморья отчитались о том, что дорожные службы Владивостока в 2019 году в рамках нацпроекта на федеральные деньги отремонтировали около 70 км дорог, в планах - еще 11 км.

"Отремонтировано почти 70 километров трасс - в два раза больше, чем в прошлом году", - сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

Ремонт выполнили на 15 улицах. Также в городе появится первый в Приморье переход, оснащенный лифтами для маломобильных граждан. Их смонтируют в этом году.

Всего в 2019 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Владивостока планируют отремонтировать 81 километр дорог.

Как сообщалось, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время своей рабочей поездки во Владивосток в начале октября раскритиковал качество дорожных работ в городе.

"Президентским указом Владивосток стал столицей Дальнего Востока, и мы хотели, чтобы здесь по дорогам можно было ездить. Суть вопроса мне понятна. Больше по дорогам я ездить не намерен. Вы готовьте проекты расширения (дорог - ИФ), у вас времени ещё много - впереди зима. Мы эти проекты посмотрим, согласуем", - поручил вице-премьер городским властям.

Комментируя ситуацию журналистам, Трутнев отметил, что речь о злоупотреблениях со средствами при ремонте дорог во Владивостоке не идет.

"Пока у нас нет данных, что деньги где-то своровали. Мы говорим, что ровнять ямы можно за счет города и края. Для этого не обязательно выделять деньги из федерального бюджета по поручению президента РФ, здесь другая была работа. Часть расходов, которые понесены, возможно, придется отнести на счет бюджета города и края. Мы в будущем году добавим денег, чтобы выполнить работу по содержанию, чтобы сделать дороги широкими и ровными", - сказал Трутнев.

Как сообщалось, Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в рамках нацпроекта в 2019 году выделено 1,8 млрд руб.