Банду спортсменов-налетчиков будут судить в Челябинской области за разбой

05.11.19 12:25

© РИА Новости. Владимир Федоренко

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Передано в суд уголовное дело преступной группы спортсменов, грабивших по ночам жителей Магнитогорска, сообщает пресс-служба СУ СКР Челябинской области в понедельник.

По версии следствия, осенью 2018 года победитель всероссийского турнира по смешанным единоборствам Ярослав Морев организовал преступную группу, в которую вошли пять его знакомых спортсменов, трое из которых были несовершеннолетними.

В течение месяца соучастники по ночам нападали на случайных прохожих, избивали их и забирали ценные вещи. Всего от разбойных нападений пострадало пять человек, общий ущерб они оценили в 100 тыс. рублей.

Поскольку все жертвы были нетрезвыми, они не могли описать налетчиков, но утверждали, что те хорошо владеют приемами единоборств.

Личности подозреваемых установили в ходе оперативно-следственных мероприятий. Для этого были найдены места сбыта похищенного, изучены записи с камер видеонаблюдения в местах преступлений, отработаны возможные подозреваемые.

"Обвинение по ч.4 ст 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений), п. "а" ч.3 ст 161 УК РФ(грабеж), п."а", ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) предъявлены Ярославу Мореву, Даниле Черневу , Никите Раимову и троим несовершеннолетним," - отмечает пресс-служба.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального ГУ МВД России.