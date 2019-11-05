|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.11.19 12:25
Банду спортсменов-налетчиков будут судить в Челябинской области за разбой
По версии следствия, осенью 2018 года победитель всероссийского турнира по смешанным единоборствам Ярослав Морев организовал преступную группу, в которую вошли пять его знакомых спортсменов, трое из которых были несовершеннолетними.
В течение месяца соучастники по ночам нападали на случайных прохожих, избивали их и забирали ценные вещи. Всего от разбойных нападений пострадало пять человек, общий ущерб они оценили в 100 тыс. рублей.
Поскольку все жертвы были нетрезвыми, они не могли описать налетчиков, но утверждали, что те хорошо владеют приемами единоборств.
Личности подозреваемых установили в ходе оперативно-следственных мероприятий. Для этого были найдены места сбыта похищенного, изучены записи с камер видеонаблюдения в местах преступлений, отработаны возможные подозреваемые.
"Обвинение по ч.4 ст 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений), п. "а" ч.3 ст 161 УК РФ(грабеж), п."а", ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) предъявлены Ярославу Мореву, Даниле Черневу , Никите Раимову и троим несовершеннолетним," - отмечает пресс-служба.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального ГУ МВД России.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket